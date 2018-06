Succesvolle fotozoektocht in Kruiseke 07 juni 2018

In het kader van de campagne 'Wervik verrast en zet 10.000 stappen' was er een fotozoektocht in Kruiseke, goed voor acht kilometer. Het traject startte en eindigde aan de Heilig Hartkerk en was volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderbuggy's. Er waren 64 deelnemers voor deze vierde editie en dat is een record is. Jean-Marie Vandamme won voor Frans Malengier en Josiane Gesquiere. Het drietal ontving 'Wervikse Kadobons'. De prijsuitreiking vond plaats na de Sportinstuif in Ter Linde in Geluwe.





(DBEW)