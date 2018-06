Studenten fietsen 500 kilometer in 48 uur voor goed doel 06 juni 2018

02u37 0

Twee laatstejaarsstudenten, Henrik Soetaert (20) uit Menen en Emiel Knockaert (21) uit Wervik, fietsen met negen andere sportievelingen heen en terug naar Reims. Met de tocht steunen ze de vzw Tandem West in Koksijde.





"Een neef van Emiel heeft een mentale beperking. De vzw Tandem West uit Koksijde organiseert activiteiten waarbij hij het steeds erg naar zijn zin heeft. Daarom willen we iets terugdoen", vertelt Henrik.





Aangezien Henrik nog gekoerst heeft bij Zannata Lotto in Menen was de keuze voor een trektocht met de fiets snel gemaakt. "Op zaterdag 23 juni vertrekken we om 6.30 uur richting Reims. De afstand , zo'n 500 kilometer, afleggen in 48 uur lijkt ons haalbaar." De twee zoeken nog sponsors. "Zondagavond komen we aan in basisschool Blijdhove, waar we een barbecue organiseren", vult Emiel aan. Het duo steunen kan op het rekeningnummer BE04 0636 4313 8731. (620 KENL.)