Straf: 84-jarige jogt 10 kilometer op Sylvesterloop BLESSURE HOUDT GEWEZEN POSTBODE NIET TEGEN ERIK DE BLOCK

02u27 0 Luc Vanthuyne De 84-jarige Remi Vuylsteker uit Wervik was opnieuw van de partij. De krassige tachtiger liep de afstand van 10 kilometer uit. Wervik In de Gapersgemeente is het al vele jaren een traditie dat men het jaar sportief afsluit tijdens de Sylvesterloop. Aan de start stond dit keer opnieuw de gewezen postbode Remi Vuylsteker (84) uit Wervik. "Als het gaat, doe ik dit nog een jaar of vijf", zegt Remi. "Lopen is mijn leven."

Bijna was Remi Vuylsteker er dit jaar niet bij geweest, want hij raakte even geleden geblesseerd aan de hamstrings. "Ik kon drie maanden niet gaan lopen", vertelt de man, die inmiddels 84 jaar oud is. "De Sylvesterloop was de eerste keer dat ik weer tien kilometer liep. Het ging redelijk (lacht)." Het was zondagnamiddag in het Damien Feysstadion van tweedeprovincialer SK Geluwe drukker dan de vorige jaren. In vergelijking met vorig jaar waren er dubbel zoveel deelnemers. De regen hield de lopers niet tegen. "Toen ik nog werkte als postbode, moest ik er ook door", aldus Remi met een kwinkslag.





Luc Vanthuyne Ondanks de barre weersomstandigheden lokte de traditionele Sylvesterjogging een groot deelnemersveld.

Marathons

Remi is gehuwd met Anna Keersebilck (79). Ze wonen in de schaduw van de Kruisekemolen. Hun twee zonen Wim en Stefaan zijn ook postbode. Remi en Anna liepen elk acht marathons over een afstand van 42 kilometer en 195 meter. "In Wervik is er geen enkele andere vrouw die dat kan zeggen", geeft Remi zijn echtgenote een compliment. "Nu gaat Anna veel wandelen. Pas op mijn vijftigste liep ik mijn allereerste marathons. Dat was in Wommelgem, nabij Antwerpen. Vier jaar later in Villeneuve d'Ascq liep ik mijn beste tijd: 2 uur 46 minuten." Remi heeft geen auto en verplaatst zich altijd met de fiets. "Had het niet geregend, dan was ik hier met de fiets maar nu mocht ik mee met overbuur", zegt de sportieve tachtiger. "Dagelijks loop ik tien à twaalf kilometer. Vaak richting Kruiseke en terug. Regelmatig neem ik deel aan een stratenloop in Noord-Frankrijk. Meestal in de buurt van Roncq en Tourcoing."





Franky Van Lierde (52) uit Geluwe won in 1992 de stratenloop Dwars door Geluwe. Ook hij was aanwezig op de Sylvesterloop. Hij kijkt erg op naar Remi. "Aan hem leerde ik competitief lopen", vertelt Franky. "We waren toen lid van Olympic Menen. Remi gaf me de raad om in de aanloop naar een wedstrijd duivenjongen te eten en dat heb ik dan ook gedaan. Remi weet wat hij zegt, want hij is iemand die leeft voor zijn sport."





Voorbeeld

Dat is ook Kristof Vandamme van de vzw Dwars door Geluwe niet ontgaan. "Remi is een koppige Flandrien", typeert hij de ouderdomsdeken onder de zowat 160 deelnemers. "Hij blijft trainen, wat er ook gebeurt. Zulke mensen maken ze niet meer. Hij is een voorbeeld voor iedereen. Je moet het maar doen op zijn leeftijd", klinkt het vol bewondering. Na de duurloop liet Remi zich de glühwein smaken.