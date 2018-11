Straatnaamborden krijgen woordje uitleg 29 november 2018

02u25 0 Wervik De stad Wervik zal op zoveel mogelijk straatnaamborden de oorsprong van de straatnaam verduidelijken. "We beginnen met een eerste reeks van vijfentwintig straatnaamborden", bevestigt schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA).

"Die eerste vijfentwintig borden zijn slechts een eerste aanzet. Elk jaar willen we nieuwe borden bijzetten." Interessant is het voor de buurtbewoners zeker. Zo verwijst bijvoorbeeld in Geluwe de Arkemolenstraat naar een graan- en tarwemolen van weleer. Andere namen zijn dan weer heel voor de hand liggend. In de sociale woonwijk Het Park in Wervik verwijst de Hendrik Consciencestraat naar de 'schepper van de Vlaamse roman', zoals op het straatnaambord staat. "Ik woon in de Draperiestraat en dat verwijst naar de wolweverij die je hier van de veertiende tot zestiende eeuw vond ", aldus Bernard Delvoye van de straatnaamcommissie. "De duiding is wel zo kort mogelijk."





60 euro per bord

De nieuwe borden worden geleverd door de firma Belgian Road Signs uit Heule. De kostprijs is zo'n 60 euro per bord. Los van dit initiatief zijn er ook verschillende straatnaamborden aan vervanging toe. "Ik heb de burgemeester voorgesteld om een jobstudent aan te stellen en hem of haar straat per straat een inventaris van onduidelijke en verdwenen straatnaamborden te laten opmaken", aldus schepen Sanne Vantomme nog. (DBEW)