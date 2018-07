Straat afgesloten na botsing 13 juli 2018

In de Duivenstraat in Wervik zijn gisterennamiddag omstreeks 16 uur een BMW en een ander voertuig tegen elkaar gebotst. Volgens getuigen reed de BMW met een erg hoge snelheid in de eenrichtingsstraat. Er volgde een erg hevige klap, waarbij een passagier en een kindje uit voorzorg werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen zware schade op. Door het ongeval was de Duivenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (DBEW/AHK)