Stormwind zorgt voor 200 schademeldingen in Westhoek Lieven Samyn

10 maart 2019

18u29 0 Wervik Stevige rukwinden en een stormdepressie hebben zondag op heel wat plaatsen in de Westhoek stormschade veroorzaakt. Er liepen bij de brandweerzone Westhoek zo’n 200 meldingen binnen. Meestal ging het om omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen of zonnepanelen, omvergewaaide verkeersborden en hekken. In Kruiseke (Wervik) bezweek het dak van de oude kleedkamers van voetbalclub Sparta onder het gebeuk van de wind. Ook de roofingbedekking van platte daken bleken niet altijd stormbestendig.

Op het terrein van voetbalclub Sparta Kruiseke ging het dak van de oude kleedkamers kort na de middag de lucht in en kwam op het voetbalterrein van de vierdeprovincialer terecht. “Nog een geluk dat er op dat moment geen wedstrijd bezig was”, zegt voorzitter Geert Bossuyt. “Dat was in de voormiddag wél het geval. Wellicht zullen die oude kleedkamers wel eventjes buiten gebruik zijn.”

Elders in de Westhoek sneuvelden tientallen bomen. Dat was onder meer het geval op de weg tussen De Klijte (Heuvelland) en Dikkebus (Ieper). De weg was daar een tijdlang volledig versperd. In de Oude Ieperstraat in Geluwe (Wervik) belandde een boom op elektriciteitskabels. Netwerkbeheerder Fluvius moest met een technicus ter plaatse snellen om de schade te herstellen. Wat verderop in de Wervikstraat vloog een groot deel van de rubberen dakbedekking van een woning in de lucht. In de Rijselstraat in Wijtschate (Heuvelland) moet de gevel van een garage in een aanbouw er dan weer aan geloven.

In de Dondeynestraat in Loker (Heuvelland) moest de brandweer een dak verstevigen met zandzakjes omdat ook daar de rubberen dakbedekking in de lucht dreigde te vliegen. In de Lange Dreve in Zonnebeke smakte een afgekraakte boom met een plof voor de nabijgelegen woning neer. Nog in Zonnebeke ging een deel van de dakbedekking van een appartement in de Osselstraat de lucht in. Op de Dorpsplaats in Reninge brak een boom uit het park recht tegenover de kerk en beschadigde ook de omheiningsmuur. Reclameborden en –doeken bleken net als werfhekkens een dankbare prooi voor de wind. Onder meer het doek voor het carnaval in Poperinge langs de ring moest er aan geloven.

De brandweer van de zone Westhoek had de hele dag de handen vol om alle meldingen van stormschade de baas te kunnen. Er werden windsnelheden tot 100 km/u en meer gemeten. Het zorgde er ook voor dat het treinverkeer in de hele provincie stilgelegd werd. Door afgewaaide takken en bomen op het spoor kon de veiligheid van de reizigers niet meer gegarandeerd worden. Rond 17u was het ergst leed geleden en nam de wind ook in kracht af.