Storm blaast oude schuur omver: “We wilden die volledig zelf renoveren om er onze woning van te maken. En nu ligt alles plat...” Erik De Block

11 maart 2019

15u42 0 Wervik De storm van afgelopen zondag heeft ook een schuur van een leegstaande boerderij in de Wolvenstraat in Wervik vernield. Marleen Ryckebosch van Hotel Te Cathem en haar echtgenoot Marc Debeer kochten de oude boerderij aan de drukke expresweg N58 vorig jaar pas. “Ik ben er echt niet goed van. We wilden die schuur volledig zelf renoveren om er onze woning van te maken. En nu ligt alles plat.”

De kleine hoeve heeft enkele jaren te koop gestaan nadat bewoonster Sabine Mahieu was overleden. “Vorig jaar in juni hebben we de verkoop kunnen afronden”, vertelt Marleen. “Zondag zaten we op restaurant toen iemand uit de buurt me opbelde met het slechte nieuws over de stormschade. We zijn komen kijken en hoopten dat het ‘maar’ om een afgewaaid dak zou gaan, maar het bleek veel erger dan dat. De wind was door de poort achteraan geslagen, waarna die vrij spel had. De oude schuur kon al dat geweld niet aan en heeft het begeven. Alles ligt plat. We hadden nog niet zo lang een rij wilgen ferm gesnoeid en daardoor kon de wind nu volop op de poort beuken. We wisten dat het op deze open vlakte enorm kan waaien, dat hadden we al ervaren, maar dat het zo erg zou zijn...”

Pensioenplan

Op de Menensesteenweg baat Marleen Ryckebosch (58) al jaren Hotel Te Cathem uit. Het begon in 1997 met vier kamers. Nu zijn dat er dubbel zoveel. Haar echtgenoot Marc Debeer (64) kweekt er appels, peren en vooral aardbeien. Het echtpaar heeft twee zonen Nico (36) en Fabian (31). “Ze hebben allebei hun eigen job, dus hebben we geen overnemers voor ons hotel”, legt Marleen uit. “Ooit gaan we de zaak dus moeten verkopen en dan zouden we verhuizen naar de Wolvenstraat. Deze boerderij was ons pensioenplan. Die schuur zou deels woning en deels het bedrijfsgebouw van mijn man worden, waar hij zijn aardbeien kon telen.”

Plannen waren klaar

“We wilden de gebouwen renoveren, zonder de authenticiteit te verliezen. We wilden niks nieuws, anders hadden we evengoed ergens een stuk bouwgrond kunnen kopen. We wilden gewoon het oude gebouw omvormen tot een gezellige thuis. Tussen het huis en de schuur wilden we een open keuken installeren. Ik heb ideeën zat en wil hier mijn creativiteit loslaten. Op enkele details na was de architect klaar met de plannen. Hoe het nu echter verder moet of wanneer we hier ooit zullen wonen, weet ik niet. Eerst wil ik dit even laten bezinken. We zijn wel verzekerd, maar dat is nu even het minste van mijn zorgen.”