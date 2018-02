Sticker Parkeer + Zorg komt er 08 februari 2018

Vaak gebeurde het nog niet, maar de gemeenteraad zei volmondig ja tegen een voorstel van de oppositiepartij CD&V. Er komt voor hulpverleners een sticker Parkeer + Zorg. Tom Durnez (CD&V) kwam aandraven met het voorstel om het huisartsen, kinesisten en verplegers wat makkelijker te maken om een parkeerplaats te vinden tijdens hun ronde. CD&V stelt het invoeren van Parkeer + Zorg voor, waarmee bewoners met een sticker duidelijk maken dat hulpverleners gerust mogen parkeren voor hun garage. Dit voor de tijd die nodig is om een huisbezoek af te leggen.





"We zijn het voorstel zeer genegen", reageert schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Ik kreeg al eens die vraag van een thuisverpleger. We gaan onze diensten de nodige info laten opzoeken. Er gaan met de politie en zorgverleners duidelijke afspraken moeten worden gemaakt want er is hierover geen wetgevend kader in de wegcode. Nu moet er op een garage een nummerplaat staan. Het invoeren van een sticker kan in het centrum de parkeerdruk wegnemen. We gaan advies vragen aan de gemeentelijke mobiliteitscommissie en dat dan bespreken op het schepencollege." (DBEW)