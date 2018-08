Stichter van 't Kapoentje Camiel Cappoen (95) overleden 01 augustus 2018

02u49 0 Wervik In een rusthuis in Rumbeke is Camiel Cappoen (95) maandag na een leven van veel en hard werken overleden. Hij was in 1953 de stichter van tearoom en snack 't Kapoentje in de Vlamingenstraat, middenin het stadscentrum. Later namen zijn zoon Ivo en echtgenote de zaak over.

Het begon allemaal met Camiel Cappoen en wijlen Denise Gesquiere. "Mijn vader was afkomstig uit Vlamertinge en was kleermaker", aldus zoon Ivo. "Door de opkomst van de confectie, ging de kleermakerij erop achteruit. Mijn vader is toen met een crèmerie begonnen. Hij verkocht ook snoep, pralines, en zelfs sigaretten en snuifdozen. De zaak groeide uit tot een kleine tearoom met een paar tafels. In totaal waren er zo'n vijftien zitplaatsen. Hiernaast bevond zich de bioscoop Olympia."





Zes kinderen

De broers Ivo en wijlen Guido volgden intussen een opleiding tot brood- en banketbakker in Brugge. "Vroeger waren dit hier twee huizen", legt Ivo uit. "Stap per stap hebben we de zaak uitgebreid tot een volwaardige bakkerij. We waren thuis met zes kinderen: drie broers en drie zussen, en iedereen hielp mee."





Ivo huwde met Christa De Groote uit Knokke en nam in 1979 't Kapoentje over. In 2002 zijn ze gestopt met de bakkerij, maar hun tearoom breidden ze uit met snacks. In juli 2014 stopten ze en verhuisden naar Blankenberge. 't Kapoentje was al enkele jaren te koop. Nadat Ivo en Christa waren gestopt, stond het leeg. Tot in januari 2015 Bernard Vanlerberghe en zijn echtgenote Caroline Michiels de nieuwe eigenaars en uitbaters werden. Camiel Cappoen was de vader van zes kinderen: Guido zaliger, Anny, Ivo, Marie-Thérèse, Carine en Geert. Hij verbleef in het woonzorgcentrum Armonea De Hovenier in Rumbeke. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 7 augustus om 10 uur in de Sint-Medarduskerk in Wervik. (DBEW)