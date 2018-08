Steeds grotere opkomst voor verklede kinderstoet 22 augustus 2018

Ook de kinderen kwamen tijdens de vijfdaagse Zomerkermis ruimschoots aan hun trekken. Niet alleen op de kermisattracties want er was veel meer. Zo ging er zaterdag in de zaal van 't Kapittel de door het stadsbestuur gratis aangeboden kindershow Priet Praat door. Daarna vertrok de verklede kinderstoet naar de kermis op de Steenakker voor de officiële opening door de burgemeester en de geschenkenworp. Steeds goed voor altijd maar meer en meer volk.





(DBEW)