Stedelijke sportraad huldigt laureaten Erik De Block

06 december 2018

De stedelijke sportraad heeft in de polyvalente zaal van Ter Linde de sportlaureaten in de verschillende categorieën gehuldigd. Er waren vijfentwintig kandidaten. Sportman van het jaar werd voor het tweede jaar op rij Ward Claeys (turnclub Vaste Vuist Lauwe). Marie Roos Ugille (Wervikse Wandelsportvereniging) is Sportvrouw van het jaar. Sportbelofte van het jaar werd Yorben Debacker van karateclub Okinawa Geluwe. Blanche Decorte is Andersvalide Sporter van het jaar en Sportploeg van het jaar is het competitieteam van karateclub Okinawa Geluwe. Heleen Leleu (dansgroep Rouge) is Trainer van het Jaar. De Trofee voor Sportverdienste ging naar Rosa Haghedooren van Turnkring Geluwe. Voor het tweede jaar op rij kon iedereen ook online stemmen.