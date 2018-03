Stationsgebouw staat te koop BIEDEN TOT HALFWEG MEI WACHTZAAL REIZIGERS VERDWIJNT ZO ERIK DE BLOCK

14 maart 2018

02u33 0 Wervik De NMBS verkoopt het stationsgebouw in Wervik. Geïnteresseerden kunnen tot halfweg mei een bod uitbrengen. Zo zal wel de wachtzaal voor de reizigers verdwijnen. CD&V-fractieleider Bercy Slegers stelt voor dat de stad het station zou kopen.

Het eerste stationsgebouw dateerde uit 1853 en werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een nieuw station in wederopbouwstijl: het gaat om een vrij sober gebouw in baksteen en natuursteen. In 2001 werd het station na een renovatie beschermd als monument. Enkele jaren eerder ging onder de sporen ook al een verbindingstunnel open.





In oktober 2015 kwam het tot de definitieve sluiting van het loket. Sindsdien staat er buiten tegen de gevel een ticketautomaat, die - wegens defect - vaak een bron van ergernis is bij de treinreizigers. De publiekszaal is voor de reizigers wel nog open van 5 uur tot 13 uur, waarbij de stad instaat voor het onderhoud.





Dienstregeling

Wie het hoogste aanvaardbare bod op het station doet, wordt de nieuwe eigenaar van het pand. Er is geen instelprijs en de verkoop verloopt via schriftelijke biedingen. Behalve het stationsgebouw zelf is er ook nog een sanitair blok met de toiletten en ook dat klein gebouw is te koop.





CD&V-fractieleider Bercy Slegers ziet voor de stad een rol weggelegd in de aankoop van het station. "Het gebouw kan doorverhuurd worden als een starterswinkel of horecazaak, waarbij er nog een minimale dienst verleend wordt aan de reiziger", zegt Slegers. "Ik denk bijvoorbeeld aan het ter beschikking stellen van een computer, waarop de reizigers de uurregeling kunnen raadplegen, of aan infoschermen. Door een samenwerking tussen de stad en een privépartner is de kans voor een nieuwe bestemming van dit mooie gebouw groter en kunnen we er de leegstand of verloedering vermijden."





Al gecontacteerd

Bercy Slegers vraagt tegen de volgende gemeenteraad begin april een antwoord op haar vraag. "Ik heb nog geen weet van de brief van CD&V hierover", reageert burgemeester Youro Casier (sp.a). "Na ontvangst van die brief zullen we dit bespreken op het schepencollege. Maar we zullen als stad geen promotor spelen voor de verkoop van het station. Het is trouwens onze bedoeling een starterswinkel onder te brengen naast het stadhuis. Daarom gaan we ook het leegstaand handelspand naast het stadhuis aankopen. Er zal wel interesse zijn voor het stationsgebouw. Dit weekend werd ik daarover zelfs al door iemand gecontacteerd. En niks belet CD&V natuurlijk om zelf investeringen te doen." Kandidaat-kopers kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen via gert.peyskens@nmbs.be of op het nummer 0490/65.17.17. Ook een plaatsbezoek is mogelijk na afspraak.