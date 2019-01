Station wegens vandalisme door politie verzegeld Erik De Block

13 januari 2019

14u08 0 Wervik Twee deuren van het leegstaand station werden door de politie verzegeld na vandalisme in de wachtzaal.

De deur van de wachtzaal aan de kant van de sporen en de deur van een dienstingang aan de kant van de Stationsstraat zijn verzegeld. “In de wachtzaal werden elektriciteitsleidingen losgerukt”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Om te vermijden dat de schade groter wordt, greep de politie in.”

In oktober 2015 kwam het tot de sluiting van het loket. Sindsdien staat er buiten een ticketautomaat. De publiekszaal is voor de reizigers met een tijdsslot wel nog open van 5 uur tot 13 uur. Ondertussen is het gebouw ook verkocht. De akte tussen de koper en verkoper moet bij de notaris nog worden ondertekend. “We hebben met Infrabel nog een overeenkomst dat de wachtzaal op bepaalde uren voor de reizigers toegankelijk is”, aldus de burgemeester. “In die overeenkomst staat ook vermeld dat de stad instaat voor het onderhoud van de wachtzaal en eventuele herstellingen.”

Vandaag gaat het personeel van de technische dienst van de stad ter plaatse om de schade te herstellen. “De politie zal door onderzoek proberen te achterhalen wie de daders zijn zodat de schuldigen kunnen gestraft worden”, aldus de burgemeester. “We moeten opletten dat de treinreizigers niet de dupe worden van de vernielingsdrang van enkelen.”

In de buurt hangen diverse camera’s.