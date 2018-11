Stadslijst viert overwinning verkiezingen 28 november 2018

02u27 0

De stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project viert komende vrijdag in zaal 't Kapittel vanaf 21 uur de overwinning van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van lijsttrekker Bert Verhaeghe was goed voor zeven zetels of bijna 27 procent van de stemmen en vormt met sp.a vanaf januari een nieuwe meerderheid. "Dat moet gevierd worden", zegt schepen Bert Verhaeghe tevreden. "We nodigen iedereen die ons gesteund heeft uit om deze verkiezingsoverwinning samen met ons te vieren. We organiseren een stadsfeest met jonge, lokale dj's." Gratis toegang voor iedereen. (DBEW)