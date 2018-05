Stad zoekt jobstudenten voor grote vakantie 07 mei 2018

Het gemeentebestuur van Zonnebeke zoekt jobstudenten voor de zomervakantie. Voor de dienst Omgeving in het gemeentehuis gaat het om een voltijdse tewerkstelling voor minstens zes weken in juli en augustus. Deze jobstudent ondersteunt de administratie en houdt zich bezig met onder andere archivering, digitalisering en administratieve taken.





Er zijn ook twee jobstudenten voor de poetsdienst in de gemeentelijke gebouwen nodig. Tenslotte is er ook een vacature voor twee jobstudenten om mee te helpen op het containerpark en de technische dienst





Sollicitaties met motivatie en een curriculum vitae moeten bezorgd worden aan de personeelsdienst in het gemeentehuis. Meer info op 051/48.00.65. (DBEW)