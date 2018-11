Stad verlengt huurcontract kerstverlichting 22 november 2018

Het stadsbestuur huurt nog vier jaar langer kerstverlichting bij Light & More uit Ingelmunster. Er komen nieuwe straatoverspanningen, met heel mooie motieven.





"Waar de straten te breed zijn om een overspanning te hangen, komt er een lichtmotief gemonteerd op de palen van de openbare verlichting", zegt eerste schepen Belinda Beauprez (N-VA). "Dat wordt het geval in onder meer de Kruisekestraat in Kruiseke en in een deel van de Ieper- en Menenstraat in Geluwe." In Geluwe wordt de boom aan de Sint-Dionysiuskerk en een boom aan het woonzorgcentrum Ter Beke verlicht met duizenden LED-lichtjes. "Op het Sint-Maartensplein In Wervik komt er een echte blikvanger met een echte kerstboom van maar liefst 9 meter", vertelt de schepen. "Die kerstboom wordt verlicht met duizenden lichtjes. Het stadhuis zal versierd worden met drie lichtgordijnen."





De jaarlijkse huurprijs voor al deze kerstverlichting bedraagt 39.500 euro. Er is ook goed nieuws voor de stadskas, want schepen Belinda Beauprez schenkt de vele kerstbomen gratis aan de stad. (DBEW)