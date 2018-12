Stad rooit bomen in IJzerwegstraat Erik De Block

10 december 2018

15u00 0

Vanaf dinsdag begint de stad met het rooien van een aantal bomen in de IJzerwegstraat nabij het kruispunt met de Kruisekestraat. Deze week zal de firma Jacops in de straat ook een aansluiting van een nutsleiding uitvoeren. Door beide werken op hetzelfde tijdstip uit te voeren, hoopt men de buurt zoveel mogelijk extra overlast te besparen. Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zal de IJzerwegstraat op bepaalde momenten moeten worden afgesloten voor het verkeer. De straat wordt tijdelijk een doodlopende straat. Er wordt een omleiding voorzien. Beide werken zullen in principe ten laatste komende vrijdag beëindigd zijn.