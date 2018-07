Stad regelt busvervoer voor KSA Grensvuur 10 juli 2018

02u44 0

Voor KSA Grensvuur eindigt vandaag in Mol het jaarlijkse heemkamp. De groep vertrok vorige week maandag per trein.





De terugkeer was vandaag ook met de trein voorzien. Nu is er evenwel staking bij een deel van het personeel van de NMBS en is het alvast wat riskant om de trein te nemen voor de terugkeer. Door de aangekondigde spoorstaking zal dinsdag de hele dag het treinverkeer zeer sterk verstoord zijn. Er zullen aanzienlijk minder treinen rijden dan normaal, maar door de alternatieve dienstregeling zal toch één op de drie treinen uitrijden.





Om problemen te vermijden, heeft de stad Wervik voor de zekerheid een bus geregeld om KSA Grensvuur vanuit de kampplaats naar huis te brengen. "Als de spoorvakbonden met hun onverantwoorde stakingen kinderen en jongeren in de steek laten die van hun kamp terug naar huis willen, nemen we als stad onze verantwoordelijkheid", aldus schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld). De terugkeer aan de jeugdsite d'Arke in de Koestraat is voorzien omstreeks 17 uur.





(DBEW)