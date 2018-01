Stad lanceert webshop Vrije Tijd 25 januari 2018

02u39 0

Nieuw bij de stad is de webshop Vrije Tijd. "Een handige tool om bijvoorbeeld snel tickets te boeken, een zaal te reserveren of in te schrijven voor een activiteit", aldus schepen Philippe Deleu (N-VA). "Daarnaast kan je via je profiel snel en gemakkelijk fiscale attesten van bepaalde activiteiten downloaden. Betalen gebeurt gemakkelijk, snel en veilig online."





Wie de webshop voor het eerst bezoekt, moet zich registreren. Dat kan manueel, dan voer je zelf al je gegevens in, of via je elektronische identiteitskaart. Gezinshoofden kunnen meteen alle gezinsleden registreren. Op die manier kunnen ze met één login ook bestellingen of inschrijvingen uitvoeren voor de kinderen."





"Dankzij de webshop kunnen mensen thuis snel en makkelijk onze vrijetijdsproducten kopen", aldus de schepen. "Voor veel inwoners zal dit een besparing van tijd zijn, ze moeten zich ook niet meer verplaatsen naar het stadhuis. Wie thuis geen internet heeft, kan uiteraard wel nog altijd aan de balie Vrije Tijd terecht voor tickets en inschrijvingen."





Meer info: www.wervik.be/webshop. (DBEW)