Stad koopt verloederd handelspand voor 105.000 euro 30 november 2018

De stad koopt het verloederd pand naast het stadhuis voor 105.000 euro. Het pand wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. De stad voorziet voor de bouwwerken 500.000 euro. Op het gelijkvloers komt een starterswinkel en boven burelen voor de stadsdiensten. "Het opkuisen van een vuile hoek middenin het stadscentrum is een goede zaak", aldus schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (Open Vld). "Door de inkanteling van het OCMW in de stad zullen we plaats voor extra burelen nodig hebben. Het handelspand is de enige uitbreiding die rechtstreeks vanuit het stadhuis mogelijk is. Deze aankoop is een unieke kans." Opositiepartij CD&V heeft nogal wat bedenkingen. "Onze visie is om de starter zelf te ondersteunen in zijn eigen initiatief", aldus fractieleider Bercy Slegers. "Ondersteun de ondernemer of een eigenaar met premies die rechtstreeks naar de ondernemer gaan om zelf een pand om te bouwen tot handelszaak." (DBEW)