Stad koopt leegstaand handelspand naast stadhuis 09 maart 2018

02u30 0 Wervik De stad gaat het leegstaand handelspand naast het stadhuis aankopen. Er is een mondelinge overeenkomst met de eigenaar.

Jarenlang was daar op het einde van de Leiestraat café De Boucherie gevestigd. Nadien, sinds mei 2014, restaurant Bella Roma dat enkele maanden later in augustus al failliet ging. Het leegstaand handelspand staat er zeer verloederd bij. Er is een mondelinge overeenkomst over de prijs: 105.000 euro.





"Wat we met dat pand gaan doen, moet worden onderzocht", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe. "Er zijn een aantal pistes op korte en lange termijn. Eventueel burelen ofwel een starterswinkel. Mogelijk laten we het pand afbreken en komt er tijdelijk een parking. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari dienen de OCMW's volledig geïntegreerd te zijn in de gemeentebesturen en gaan we dus plaats voor extra burelen nodig hebben. Het handelspand is de enige uitbreiding die rechtstreeks vanuit het stadhuis mogelijk is."





Het pand heeft alvast een zeer rijke geschiedenis. Kamiel Deroo zaliger baatte er dertig jaar lang café De Boucherie uit. Later zijn zoon Jean. Tijdens een openbare verkoop werd het café destijds verkocht voor 165.000 euro. De nieuwe eigenaar werd wijlen Marc De Guffroy uit Roeselare. Zijn kinderen lieten de verkoop over aan een immokantoor. De vraagprijs was aanvankelijk 155.000 euro.





(DBEW)