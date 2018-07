Stad huurt twee loodsen voor 28.000 euro per jaar 13 juli 2018

De stad betaalt 28.000 euro per jaar voor het huren van twee opslagplaatsen en een buitenruimte. Omdat de gewezen fabriek Vanrullen op de Menensesteenweg gesloopt wordt, moest de stad immers naar een nieuwe plek op zoek om het materiaal van de dienst feestelijkheden te stockeren. Ook voor inboedels na uithuiszettingen moest een stockageplek gevonden worden. De stad Wervik huurt nu een loods van 750 vierkante meter bij Cnockaert Construct in Komen en ook nog een loods van 700 meter bij de firma Presen-it in de Robert Klingstraat. Op de gemeenteraad vond fractieleider Bercy Slegers (CD&V) dat echter 'veel geld'. "Gelet op de ruimte vind ik dat de prijs al bij al toch meevalt", oordeelde schepen Sanne Vantomme (N-VA). "In de Robert Klingstraat mogen we ook een deel buiten gebruiken." (DBEW)