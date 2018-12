Stad huldigt vier gepensioneerden Erik De Block

27 december 2018

11u12 0

Vier personeelsleden van de stad gingen op pensioen en werden daarom in het stadhuis gehuldigd.

Mia Claeys (65) was maar liefst drieënveertig jaar bediende en werkte op verschillende stadsdiensten. Zoals stedenbouw, feestelijkheden en uiteindelijk burgerzaken, waar ze voornamelijk zorgde voor de identiteitskaarten en rijbewijzen. Rudi Balloy (60) uit Kruiseke zwaaide af als kraanbestuurder bij de groendienst. Zijn vader Roger zaliger was ploegbaas bij de stad Wervik waar Rudi op 20 oktober 1975 ook aan de slag ging.

Patrick De Geytere (59) werkte jarenlang in de zetelfabriek Confortluxe en begon op 15 juni 2005 bij de stad. Hij stond in voor het plaatsen en verwijderen van allerlei verkeerssignalisatie, ook tijdens de weekends. Goedroen Desmet (53) is van opleiding architecte en begon in oktober 2003 als diensthoofd milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ze had een belangrijke verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren was Goedroen in ziekteverlof en werd om medische redenen op pensioen gesteld.