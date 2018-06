Stad huldigt gepensioneerd personeel 12 juni 2018

In het stadhuis huldigde het stadsbestuur Mieke Denys (65) van de dienst voor toerisme en Johnny Glorie (61) die rondtoerde met de straatveegmachine omdat de twee met pensioen gaan. Mieke woont in Geluwe en is gehuwd met Dirk Decuypere. Ze begon in mei 2004 bij de dienst voor toerisme. Mieke was aan de balie in het Nationaal Tabaksmuseum een vertrouwd gezicht. Johnny Glorie is de echtgenoot van Marina Sarrazin en trad in november 2008 in dienst bij de stad. Hij stond in voor het proper houden van de straten en pleinen.





(DBEW)