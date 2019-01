Stad gaat verloederd pand naast stadhuis afbreken Erik De Block

29 januari 2019

15u04 0 Wervik De stad Wervik is sinds een paar weken officieel eigenaar van het verloederd pand naast het stadhuis en wil het nu zo snel mogelijk afbreken.

Fractieleider Belinda Beauprz (N-VA) had gevraagd actie te ondernemen om de verloederde aanblik en onveilige facetten weg te nemen. “In veel steden gebruiken ze fotozeilen om het gebouw in te pakken”, weet Beauprez. “In ieder geval kan het beter dan het uitzicht dat we nu hebben naast ons stadhuis.”

“We gaan het pand zo snel mogelijk afbreken”, verzekert schepen Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) . “We moeten echter eerst nog een architect aanstellen en een slopingsvergunning aanvragen. De huidige situatie is inderdaad niet om aan te zien. Na de afbraak kunnen we het terrein inzaaien met gras en daar tijdelijk een speelplein aanleggen. In afwachting van een nieuwbouw.”

Jarenlang was in het pand café De Boucherie gevestigd. In mei 2014 heropende de zaak als restaurant Bella Roma, dat in augustus echter al failliet ging. Na het overlijden van eigenaar Marc De Guffroy uit Roeselare lieten zijn erfgenamen de verkoop over aan een immokantoor. De vraagprijs bedroeg aanvankelijk 155.000 euro. De stad kocht het pand uiteindelijk voor 105.000 euro. Het wil er een nieuwbouw neerpoten met op de gelijkvloerse verdieping een starterswinkel en boven kantoren voor de stadsdiensten.