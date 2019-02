Stad denkt aan een congres over duurzaamheid en het klimaat Erik De Block

28 februari 2019

14u02 0 Wervik Het stadsbestuur heeft plannen om in het GC Forum een congres over duurzaamheid en het klimaat te organiseren. Het speelt daarmee in op een actueel thema.

“We willen een lokaal beleidsplan rond duurzaamheid uitwerken en moeten ons de vraag stellen wat we willen bereiken”, aldus schepen van Duurzaam Beleid Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “We voorzien een grote brainstorm met iedereen die interesse heeft. Zowel gewone burgers als verenigingen en experten. We willen als stad de motor zijn en al die geïnteresseerden samenbrengen. Om zo te ervaren wat er leeft. We willen bij de inwoners bewustwording creëren. De inbreng van de burgers is meer dan welkom. Dat congres zou ik graag nog voor de zomer organiseren.”

“De wekelijkse acties voor een beter klimaat zwengelen het debat over duurzaamheid aan en doen ons meer en meer nadenken”, aldus fractieleider Bercy Slegers (CD&V) op de gemeenteraad. “De stad heeft al meer dan drie jaar geen duurzaamheidsambtenaar meer in dienst. Graag willen we het beleidsdomein ‘duurzaamheid’ nieuw leven ingeblazen zien in Wervik.”