Spullen van familievoorstelling te koop voor De Warmste Week Erik De Block

23 december 2018

De toneelgilde Onder Ons bracht in de polyvalente zaal van Ter Linde acht voorstellingen van Iep, naar het kinderboek van Joke van Leeuwen. Het ging om een familievoorstelling in samenwerking met het kinder- en jeugdkoor Papageno.

Enkele attributen die toen werden gebruikt, worden nu ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel te koop aangeboden. Het gaat om het babypopje Iep, de tas van de redder en die kan worden open geplooid in een bos en de hoed van de vogelspotter. Bieden op de site van 2dehands.be via ‘Iep for life’ kan nog tot maandag 24 december om 12 uur.

“We schenken de opbrengst aan de ALS-Liga omdat iemand van de bestuursleden van Papageno een familielid heeft die jammer genoeg getroffen is door die ziekte”, aldus Katrien Vanderhaeghe van Onder Ons. ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke zenuw-spierziekte die alle spiergroepen, met uitzondering van de autonoom gestuurde spieren, kan aantasten.