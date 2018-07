Speelplein Ter Beke nog niet klaar 27 juli 2018

Door omstandigheden kan het speelplein Ter Beke nog niet worden gebruikt. Door de bouwwerken aan het woonzorgcentrum Ter Beke werd het afgesloten.





Tijdens de afbraakwerken van het rusthuis kwam men tot de vaststelling dat er nog een mazouttank in de grond zit. Of er nog olie aanwezig is, is voorlopig onduidelijk. Er zal moeten worden gecontroleerd of de grond vervuild is en wat er al dan niet met de vervuilde grond dient te gebeuren.





Aanvankelijk was voorzien dat het buurtspeelplein rond deze tijd weer ging kunnen worden gebruikt.