Sophie opent haar eigen schoonheidsinstituut Erik De Block

22 februari 2019

16u41 0 Wervik In haar woning in het begin van de Komenstraat heeft Sophie Commeine (32) haar eigen schoonheidsinstituut Esthetiek Sophie geopend.

“Het was een droom om te starten met een eigen zaak”, zegt Sophie. “Ik was elf jaar zelfstandige in bijberoep en werkte in het weekend bij Floralux in Dadizele. “Twee dagen deed ik schoonheidsverzorging. Negen jaar geleden kochten we dit huis om er te kunnen starten met een schoonheidsinstituut. We deden veel van de verbouwingen zelf en ik kreeg veel hulp van mijn familie. Het is leuk dat ze achter me staan. Door mijn bijberoep had ik al een klein klantenbestand en moest ik gelukkig niet beginnen vanaf nul. Ik krijg positieve reacties en ben blij. Er is parking in de buurt en veel passage.”

Sophie groeide op in Komen en is gehuwd met Jeremy Knockaert. Het koppel heeft twee kinderen Hugo (9) en Clara (6). “Ik studeerde aan Sint-Theresia in Kortrijk en deed er nog een zevende jaar bij”, vertelt Sophie. “Daarnaast volgde ik een opleiding gelnagels en wimperextensions. Ik blijf ook allerlei opleidingen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends.”

Bij Esthetiek Sopie kunnen klanten terecht voor onder andere lichaams- en gelaatsverzorging, gelnagels, epilaties. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag.