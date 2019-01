Sneeuwpret in de scholen, De Horizon verwelkomt OLAF Erik De Block

23 januari 2019

17u15 0

Sneeuwpret was er alvast in de scholen. Zoals in basisschool De Horizon in de Hellestraat. ‘Vandaag waren er een paar mysterieuze witte nieuwe leerlingen op onze speelplaats’, staat het op hun Facebookpagina. ‘Hier poseren de leerlingen bij het allergrootste exemplaar. We noemen hem OLAF!’

Leerlingen van vrije basisschool De Graankorrel staken de straat over en beleefden sneeuwpret in de tuin van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat. Op het dikke sneeuwtapijt maakten ze een mooie sneeuwman. Heel wat inwoners postten ook mooie wintertaferelen op Facebook.