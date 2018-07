Sloop Vanrullen gepland begin 2019 NIEUWE BEDRIJFSGEBOUWEN KRIJGEN PICKNICKPLEK ONDER SCHOUW ERIK DE BLOCK

17 juli 2018

02u45 0 Wervik De sloop van de gesloten fabriek Vanrullen langs de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen start begin volgend jaar. Op die plaats komen er twee gebouwen met ruimte voor in totaal 20 kleine ondernemingen. De bouwwerken starten in de tweede helft van volgend jaar.

Schepen van Lokale Economie Bert Verhaeghe (Open Vld) kijkt uit naar de komst van de bedrijfsgebouwen. "Er is, zeker bij kleinschalige ondernemers, grote vraag naar extra ruimte", zegt hij. "Met deze gebouwen kan de stad zorgen voor een nieuwe economische toekomst voor deze site. De kleine kmo's zijn voor Wervik heel belangrijke spelers."





Hoge schouw

De grote fabrieksloodsen werden de afgelopen jaren voor stockage gebruikt door de stad. Renoveren was niet aan de orde. "Ze voldeden bouwtechnisch niet meer aan de vereisten", aldus Geert Sanders, algemeen directeur WVI.





De intercommunale kwam tot een overeenkomst met projectontwikkelaar Hexagon uit Roeselare.





"We gaan voor sobere en verzorgde architectuur", zegt Jelle Vandendriessche van Hexagon. "Het verleden van de site willen we niet uitwissen. Daarom kiezen we voor een zaagtanddak en behouden we de hoge schouw." De projectontwikkelaar werkt op zijn beurt samen met Markland Architecten uit Kortrijk en aannemer Beeuwsaert Construct uit Ledegem. "Wij gaan voor twee identieke gebouwen", zegt architect Steven Vanwildemeersch. "Onder de hoge schouw voorzien we een picknickruimte voor het personeel."





Verkoop

De firma Vanrullen was jarenlang een familiezaak met aan het hoofd de broers Jean-Pierre en Henri Vanrullen. Ze begonnen eerst net over de grens in Wervicq-Sud en vestigden zich in 1937 in ons land. In de weverij werden voornamelijk brandweerslangen geproduceerd, naast koppelingen, lansen en verscheidene andere materialen om branden te bestrijden. Tachtig procent van de productie was bestemd voor het buitenland. De firma sloot in 2006 de deuren, waarna de productie van brandweerslangen verhuisde naar de vestiging in Reims (Frankrijk). Er waren toen nog een dertigtal werknemers aan de slag. De verkoop van de units start binnenkort in september, geïnteresseerden mogen zich melden via de website www.hxgn.be.