Sint-Jozefscollege beschikt over nieuwe labo's 02 maart 2018

In het Sint-Jozefscollege in de Koestraat kunnen de leerlingen de lessen wetenschappen volgen in gloednieuwe labo's.

Drie oude lokalen op de gelijkvloerse verdieping kregen een grondige renovatie en er kwamen drie nieuwe ruimtes in de plaats. Het 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (AGION) zorgde voor 78.428,67 euro subsidies. Onlangs vond de officiële opening plaats.





In een eerste lokaal zijn alle leerlingentafels voorzien van een speciaal bovenblad en een stopcontact zodat deze uitermate geschikt zijn voor lessen microscopie, dissecties, proeven over lichtbreking en het maken van elektrische schakelingen.





Zelf aan de slag

"In het preparatielokaal kunnen de leerkrachten bereidingen en mengsels maken en hun materiaal voor de practica klaarzetten", zegt directeur Katrien Descamps. "Het derde lokaal is het ruimste van de drie. Dit lokaal werd in twee delen opgedeeld: een blok waar de leerlingen zelf aan de slag kunnen met chemische producten en een lesgedeelte. Er kunnen 24 leerlingen op hetzelfde moment een wetenschappelijke proef uitvoeren. (DBEW)