Sint-Jorisstraat draait proef als 'schoolstraat' 10 februari 2018

Wervik De Sint-Jorisstraat aan vrije basisschool De Graankorrel in Wervik wordt een 'schoolstraat', die elke dag een bepaald ogenblik is afgesloten voor het verkeer.

Het gaat om een proefproject. Het voorstel komt van de 'werkgroep mobiliteit' van de Onderwijsraad. "Behalve zorgverstrekkers mag er niemand de straat in met de wagen of motorfiets. Het is de bedoeling dat er met een gemachtigde opzichter en leerkrachten samengewerkt wordt, aangevuld door de politie", zegt schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Er moet nog contact worden genomen met de buurtbewoners en de directie van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Verder is het de bedoeling dat er een Kiss & Ride komt in de Kasteelstraat. "Als de resultaten positief zijn, kan dit principe ook gehanteerd worden in andere schoolomgevingen. Binnen twee weken zullen we dat bespreken tijdens de gemeentelijke mobiliteitscommissie." (DBEW)