Sharon (24) tekent dierenportretten in potlood KLANTEN STUREN REFERENTIEFOTO VAN HUN HUISDIER ERIK DE BLOCK

13 juni 2018

02u50 0 Wervik Aan de hand van een foto van je hond of kat tekent Sharon Braye (24) een portret in potlood. Het concept is vrij uniek. "Met een tekening van hun huisdier kan ik mensen gelukkig maken", aldus Sharon.

"Net als zoveel andere mensen weet ik maar al te goed dat een huisdier een belangrijk lid van de familie kan zijn", zegt Sharon Braye (24). "Daarom wou ik mensen de kans geven om hun geliefde huisdier op een unieke en creatieve manier in beeld te brengen door middel van een realistisch portret." Ze tekent ook nog realistische portretten van mensen, karikaturen en logo's. Nu zet ze een nieuwe stap. "Ik teken graag en zie zelf graag dieren", vertelt Sharon over haar nieuwe uitdaging. "Mijn kattin Musty is al achttien jaar en ligt me na aan het hart. Met een tekening van hun huisdier kan ik mensen gelukkig maken."





Knaagdieren

"Een vriendin vroeg om haar kat te tekenen, een collega van mijn moeder haar hond en zo ging de bal eigenlijk aan het rollen. Ik heb ook al paarden mogen tekenen. Opdrachten voor knaagdieren en vogels aanvaard ik ook. Dieren tekenen is gemakkelijker dan mensen omdat er bij mensen meer karaktertrekken zijn. Om tot een realistisch eindresultaat te kunnen komen, heb ik een of meerdere goede scherpe referentiefoto's van het dier nodig. Een ideale foto voor mij is een foto van het dier in natuurlijk licht en het snoetje op oogniveau."





Veel tijd

De uitvoering in potlood gebeurt in kleur of zwart-wit. "De keuze is afhankelijk van de kleur dat een hond of kat heeft", zegt Sharon. "Zijn er niet veel kleuren, dan raad ik een tekening in zwart-wit aan. In kleur is het natuurlijk moderner en duurt het voor mij langer, want er zijn meer lagen boven elkaar."





Het concept is vrij uniek. "In België zijn er niet veel mensen die op basis van een foto huisdieren tekenen", zegt Sharon. "Wel in Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Ik kijk op naar die collega's en probeer het zo goed als zij te doen."





Bruce Dickinson

Er zijn volgens de afmetingen diverse prijzen. Een tekening op een A4-formaat en in kleur kost 150 euro. "In Nederland durft men het dubbele of zelfs het driedubbele te vragen", vertelt Sharon. "Er steekt veel tijd in, soms 20 à 25 uur. Ik probeer de foto zo realistisch mogelijk na te tekenen."





Twee jaar geleden kwam ze in deze krant nadat ze een treffend portret van haar idool Bruce Dickinson, de zanger van de Britse heavymetalband Iron Maiden, tekende. Dat door hem laten ondertekenen lukte op Graspop niet. Later tijdens een optreden in het Sportpaleis wel.





Sharon Braye neemt op zondag 15 juli tijdens het stadsfestival Wervik 2050 alvast deel aan de kunsthappening KapSul. Ze heeft ook haar eigen website www.braye.be.