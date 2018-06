Servicezone rally wordt uitgebreid 09 juni 2018

Vandaag vinden de '12 uren van Wervik' plaats. Wegens het recordaantal inschrijvingen moet de servicezone worden uitgebreid. Onder meer in de Hellestraat. De parking en speelplaats van basisschool De Horizon zullen met toelating van de school ook worden gebruikt. "De organisatoren van autoclub Scuderia Vervica starten met een recordaantal inschrijvingen", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Er was overleg om de servicezone uit te breiden, want dat blijkt ook meer dan nodig."





De afgelopen jaren situeerde de servicezone zich tot de Steenakker, Stationsstraat, Emiel Gellyncklaan, Koning Albertfonds en het eerste deel van de Hellestraat. "In de Hellestraat wordt de servicezone nu uitgebreid tot aan de Ooststraat", aldus de schepen. "Dit stuk blijft tweerichtingsverkeer. Dit dient om het bestemmingsverkeer toe te laten voor bewoners en rallywagens. Doorgaand verkeer wordt verzocht de omleiding te volgen. We bezorgden de bewoners van de nabijgelegen Toekomst- en Ommegangstraat ook een brief. Ze kunnen parkeren op de parking van de NMBS die we met de stad huren."





(DBEW)