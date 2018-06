Schoolfeest in teken van schlagers 21 juni 2018

De Vlier, een school voor het buitengewoon onderwijs, in de Guido Gezellestraat heeft weer zijn jaarlijkse schoolfeest georganiseerd. Het thema was dit keer 'schlagerfestival'.





De leerlingen verzorgden een spetterend spektakel. Op de foto bemerken we klas K2 met juffen Annelies Sintobin en Margot Ostyn. Ze kozen voor het nummer 'Laat het gras maar groeien'. Er was ook een koffiebar en taartenbuffet en een streekbierencafé. Nadien was het aanschuiven voor de barbecue en was er nog een optreden van schlagerzangeres Martine.





(DBEW)