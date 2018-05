Schoolfeest De Graankorrel 03 mei 2018

Zaterdag is er in sporthal Ter Linde het jaarlijks schoolfeest van vrije basisschool De Graankorrel. Vanaf 14.30 uur treden het eerste, tweede en derde leerjaar op. Vanaf 16.30 uur volgen dan het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Er wordt heel wat animatie voorzien. Zoals springkastelen, gekke kapsels, gekke fietsen. Er zal ook een snoepkraam zijn. Kinderen kunnen zich laten schminken. Er is ook een tombola. Op de speelplaats in de Schoolstraat is er vanaf 14.30 uur koffie en taart, vanaf 18 uur stoofvlees met frieten. (DBEW)