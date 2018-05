Schoolfeest De Graankorrel in 'sportpladijs' 31 mei 2018

In een tent op het terrein van voetbalclub Sparta Kruiseke vond het schoolfeest 'Kruiseke in het sportpladijs' plaats.





Eerst werd er koffie met taart geserveerd. Nadien waren er optredens van de diverse klassen van vrije basisschool De Graankorrel. Zo gaf het derde kleuter het beste van zichzelf onder leiding van juffen Nele Moyaert en Marlies Desmedt. Nadien was er kinderanimatie. 's Avonds werd stoofvlees of vol-au-vent met frieten geserveerd en was er een fuif met dj Lucas.





(DBEW)