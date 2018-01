School De Vlier krijgt binnenkort nieuwbouw NA TIEN JAAR WACHTEN IS ER EINDELIJK EEN ONTWERP KLAAR ERIK DE BLOCK

02u40 0 Erik De Block Toekomstbeeld van de nieuwbouw. Wervik Gemeenschapsschool voor buitengewoon onderwijs De Vlier in de Guido Gezellestraat kampt al jarenlang met plaatsgebrek, maar krijgt nu een nieuwbouw. Het ontwerp is klaar. Tien (!) jaar geleden werd een aanvraag ingediend voor een deel nieuwbouw. "We hopen dat de werken volgend jaar aanvangen", zegt directeur Sammy Van den Heede.

Het budget bedraagt 2.750.000 euro. Het gaat om een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter. De ontwerper is D'hondt-Parein architecten uit Berchem. Het dossier heeft alvast een heel lange weg afgelegd. "Door de voortdurende stijging van het aantal leerlingen wordt onze school te klein", zei de toenmalige directeur Jeannine Van Laethem reeds tien jaar geleden in onze krant. "We hebben een aanvraag ingediend voor een deel nieuwbouw, maar dat kan nog enkele jaren duren."





Maxime Petit Deze tijdelijke containers verdwijnen wanneer het nieuw gebouw er staat.

Verlaging BTW

De kogel is nu eindelijk door de kerk. "De verlaging van de BTW naar 6 procent is ons geluk geweest want daardoor kwamen we op de lijst voor subsidies", zegt huidig directeur Sammy Van den Heede. De Vlier bevindt zich aan de buitenkant van de dorpskom van Geluwe. De schoolpaviljoenen zijn verouderd. Wegens plaatsgebrek staan er ook containerklassen. Een pluspunt is een ruime speelomgeving.





"In de nieuwbouw van twee bouwlagen zijn een twintigtal klassen, een refter en een polyvalente zaal voorzien", legt de directeur uit. "Eveneens ruimtes voor het paramedisch personeel."





Maxime Petit DIRECTEUR SAMMY VAN DEN HEEDE

Vervoersmiddelen

"Daarnaast komt er een bijkomende fietsenberging en een nieuwe kiss & ridezone voor de bussen. Momenteel tellen we 179 leerlingen uit een heel ruime regio van Ieper tot Roeselare en Kortrijk. Normaliter gaan we dit schooljaar eindigen op 190 leerlingen. Voor het leerlingenvervoer beschikken we over negen kleine en grote bussen. Er komt een grote parking voor de schoolbussen. Nu zorgen die bussen op straat voor gevaarlijke situaties."





De Vlier zorgt met onder andere logopedisten en kinesisten voor onderwijs op maat en verschillende types.





"De nieuwbouw komt op een bestaande graszone en voor de bouw worden er paviljoenen afgebroken", aldus de directeur. "Momenteel bevinden zich daarin twee klassen voor therapieën. Na de afbraak gaan we dat in een tussenperiode tot de nieuwbouw kunnen opvangen in een iets kleinere ruimte en een extra containerklas. Wegens plaatsgebrek verhuisden een aantal klassen tien jaar geleden naar een leegstaand gebouw van de school in de Eikenlaan op de Tuinwijk in Menen. Het plan is dat die klassen dan verhuizen naar de nieuwbouw."