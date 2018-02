Schilderij 'The city of Bruges in the golden century' aan restauratie toe 15 februari 2018

02u41 0 Wervik Frederik Cnockaert van restauratie atelier Kerat langs de Hoogweg in Wervik is bezig met de restauratie van het schilderij 'The city of Bruges in the golden century'. Het hing in het Pierre Vandammehuis, het hoofdkwartier van de nv Maatschappij van de Brugse Zeehaven.

"Het gaat om een mooi schilderij, vermoedelijk van omstreeks 1650", zegt Frederik. "Het is zeer authentiek en was eigenlijk goed bewaard. Het schilderij heeft een breedte van 2,10 meter en is één meter hoog. Met echte portretten. Er lopen edelmannen, pastoors, kinderen en dieren rond. Op de achtergrond staan er veel toren uit Brugge. Met centraal de Halletoren, toen in hout en afgebrand in 1752. Wie dat schilderde ben ik momenteel aan het onderzoeken. Het havenbestuur zou het wel willen weten. In de zeventiende eeuw signeerden veel schilders niet. Dat was voor hen niet belangrijk. De waarde van dat schilderij is moeilijk te schatten. Het is alvast van grote waarde en is ook artistiek zeer waardevol. De waarde zal afhankelijk zijn als ik kan achterhalen van wie dat werk is. Ik vond ondertussen al documentatie en geef het eerst een opfrisbeurt." (DBEW/PROOT)