Schepencollege bekijkt kostprijs

livestream tijdens de gemeenteraad Erik De Block

03 maart 2019

09u18 0 Wervik Omdat het sedert januari wettelijk in alle gemeenten moet, is er op de gemeenteraad voortaan een audio-opname. Wat te beluisteren is op de website van de stad. Als het van fractieleider Bercy Slegers (CD&V) afhangt, dan komen er in de raadzaal twee camera’s en een livestream.

Volgens haar zou een livestream ten voordele van de transparantie naar de burger toe zijn. Ze deed eerder deze suggestie tijdens de gemeenteraad en ondertussen liet schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) informatie over de kostprijs opvragen. “We komen uit op 23.000 euro en dat is een relatief hoge kost”, aldus de schepen. “Bij gemeenten die werken met een livestream vroegen we cijfers op. We komen uit op 30 tot 120 kijkers van de livestream. In januari gingen de cijfers naar omhoog. Wat normaal was want toen was er de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en keek bijvoorbeeld familie van de raadsleden naar de livestream. Gelet op de kostprijs, gaan we ons in het schepencollege bezinnen over de meerwaarde.”

Volgens Bercy Slegers kan het goedkoper dan de prijzen die de schepen liet opvragen. “Ik heb bij gemeenten die al twee jaar met een livestream werken prijs opgevraagd en kom uit op 15.000 euro”, aldus Bercy.

