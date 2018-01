Schepen Philippe Deleu stopt eind dit jaar 02u39 0 Maxime Petit Philippe Deleu. Wervik Schepen Philippe Deleu (N-VA) zorgde gisteren op zijn verjaardag voor een verrassing van formaat. "In 2019 stop ik met de actieve politiek", aldus Philippe (39). "Dankbaar om de afgelopen vijf jaar, zal ik me met volle goesting nog een jaar voor Wervik inzetten. 2019 zal andere uitdagingen in petto hebben."

Over wat die andere uitdagingen precies inhouden, wil de schepen niet communiceren. "Ik communiceer over dossiers, niet over mezelf en dat vind ik een goede manier om aan politiek te doen", reageert hij. "Voor mij primeert het inhoudelijke werk."





Donderdag bracht hij de plaatselijke afdeling van N-VA op de hoogte van zijn beslissing. Wellicht gaat men nog een poging ondernemen om zijn besluit ongedaan te maken.





"Een beslissing is een beslissing", benadrukt Philippe. "Ik zal in oktober alvast geen last hebben van verkiezingskoorts."





Raadsvoorzitter

In deze legislatuur was Philippe Deleu eerst drie jaar gemeenteraadsvoorzitter. Begin 2016 werd hij schepen van Toerisme en Recreatie, Groen en Leefmilieu, Landbouw en Dierenwelzijn, Begraafplaatsen, Informatica, Communicatie, Dienstverlening en Inspraak.





Philippe studeerde aan de Universiteit Gent communicatie- en politieke wetenschappen. In het federaal parlement in Brussel is hij medewerker van volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote.





Philippe Deleu is ongehuwd. Hij is de zoon van huisarts Gilles Deleu en Monique Seurynck. (DBEW)





