Schepen koopt oude wijkschool BELINDA BEAUPREZ (N-VA) INVESTEERT IN COHOUSINGPROJECT ERIK DE BLOCK

13 juli 2018

02u30 0 Wervik Schepen Belinda Beauprez (N-VA) en haar echtgenoot Frankie Duverger kopen de leegstaande wijkschool langs de Laagweg. Ze zullen de oude gebouwen laten renoveren voor een cohousingproject. Er komen tien huisjes met tuintjes en een grotere, gedeelde ruimte en groenzone.

"Kleiner wonen is de toekomst", zegt schepen Belinda Beauprez. "We geloven in dat concept." Want bij 'cohousen' delen verschillende bewoners bepaalde ruimtes. In dit geval heeft iedereen een eigen, kleiner huis met een kleine tuin, maar de bewoners delen een grotere groenzone en één grote, gemeenschappelijke ruimte. Zo wordt er zuinig omgesprongen met bouwgrond die steeds schaarser en duurder wordt. Doelpubliek zijn gezinnen of alleenstaanden. In Denemarken bestaat het concept al sinds de jaren zestig. Nadien volgden Nederland en Zweden, Amerika en Canada. Maar ook in onze steden zijn er gelijkaardige initiatieven. In onze regio is cohousing echter vrij onbekend. "Maar ik geloof in cohousing", zegt de schepen overtuigd. "Die site is nu totaal verloederd, maar de gebouwen zijn veel te mooi om af te breken.We zullen ze dus laten renoveren, wat een goede zaak zal zijn voor de hele buurt. We gingen al op plaatsbezoek met de architect. Ook over de gemeenschappelijke ruimte hebben we al nagedacht. Zo kunnen we er een barbecue zetten. De aanleg van een petanqueplein is ook een mogelijkheid."





Verenigingen

Blijft er wel nog één probleem over. Een deel van de gebouwen wordt gebruikt door enkele verenigingen. "We zullen niemand zomaar buiten zetten", benadrukt de schepen. "We zoeken voor iedereen een oplossing. De modelspoorclub Pacific zou eventueel naar Menen kunnen verhuizen. De KLJ Wervik-Geluwe was onze grootste zorg. Maar hun leden kunnen een lokaal aan 't Berkenhof in Geluwe gebruiken." Ook de organisatoren van het tweejaarlijkse Gallo-Romeins Weekend gebruiken in de Laagweg twee klaslokalen voor stockage. Ook voor hen moet nog een oplossing gezocht worden.





De klaslokalen behoorden toe aan meisjesschool Mariënburg. Het eerste klaslokaal werd gebouwd in 1935. De gebouwen waren eigendom van de vzw Katholieke Werken Dekenij Menen. De schepen en haar echtgenoot zijn in ieder geval tevreden dat de gebouwen nu een nieuwe toekomst krijgen. "Elke investering in zo'n oude gebouwen is een meerwaarde voor de buurt."