Schepen Bert Verhaeghe voor tweede keer papa 02 februari 2018

02u43 0 Wervik Schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) is voor de tweede keer papa geworden. Zijn echtgenote Elke Wybaillie is in het AZ Delta Menen bevallen van een flinke dochter Charlotte. Daardoor heeft Marie (2) er een kleine zus bij.

Met Charlotte, die 47 centimeter meet en 2,780 kilogram weegt, zijn voortaan ten huize van schepen Bert Verhaeghe vrouwen aan de macht.





"Wat nooit slecht is", aldus de trotse papa. "Ik ga proberen tussen al dat vrouwelijk geweld mijn mannetje te staan (lacht). Charlotte liet even op zich wachten, want de geboorte was eigenlijk een week vroeger voorzien." De lijsttrekker van Open Vld doet zijn bevoegdheid als schepen van Jeugd alvast alle eer aan. Papa is advocaat, mama arts in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Enkele dagen na de nieuwjaarsreceptie van Open Vld kon opnieuw worden geklonken.





(DBEW)