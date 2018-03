Samen studeren op Ter Hand 22 maart 2018

Het Koolzakcomité pakte in december vorig jaar door jongeren samen te laten studeren met een toch wel opmerkelijk initiatief uit. Nu de examens weer voor de deur staan, wordt dat herhaald. Zaterdag zijn de studenten van 13 tot 18 uur welkom in Den Onderwereld, mooi ingericht in de gewezen bakkerij van Geert Deman en Nadine Delbart. Het gelegenheidscafé is een alternatief na de afbraak van de gewezen wijkschool van Ter Hand. Tijdens de pauze krijgt iedereen een verrassing. (DBEW)