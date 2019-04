Rosa en Raymond een diamanten paar Erik De Block

01 april 2019

10u10 0 Wervik Naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Raymond Vandendriessche (82) en Rosa Bonte (81) gehuldigd door het stadsbestuur. Het diamanten paar heeft een dochter Myriam. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Pieter en Katrijn en drie achterkleinkinderen Marie-Lou, Magnus en Kato.

Raymond werkte tot 1986 als vrachtwagenchauffeur bij aannemer Wybaillie in Wervik. Na het faillissement ging hij aan de slag bij wegenbouwer nv Stadsbader (Harelbeke). Rosa werkte eerst als dienstmeid. Daarna was ze grensarbeidster bij Cousin Frères in Wervicq-Sud. De jubilarissen woonden vroeger in de Geluwesesteenweg en verhuisden naar de woonbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe.

Raymond fietste vroeger heel veel. Ook tuinieren was een passie. Rosa houdt van naaien en was heel actief als vrijwilliger in verschillende verenigingen. Kind & Gezin, de toenmalige KAV en Ziekenzorg, Vrienden van Lourdes en Broederlijk Delen waren allemaal verenigingen waar Rosa ging helpen.