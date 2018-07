Rondleiding op tentoonstelling in Tabaksmuseum 26 juli 2018

Blikvanger in het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat is de tijdelijke tentoonstelling Wervik 2050. Die vertelt aan de hand van 205 voorwerpen over de rijke geschiedenis van Wervik, dat anderhalve week geleden tijdens een stadsfestival zijn 2050-jarig bestaan vierde. Iedere laatste zondag van de maand om 15 uur is er een gratis rondleiding. Er zijn rondleidingen van een uur op zondagen 29 juli, 26 augustus, 30 september en 28 oktober. De rondleiding door een gids is gratis, je betaalt enkel een ticket voor het museum. Vooraf reserveren, want het aantal plaatsen is beperkt: 056/95.24.25.





(DBEW)