Romeinse waterputten aangetroffen tijdens

archeologisch onderzoek op gewezen voetbalterrein Erik De Block

05 maart 2019

17u27 0 Wervik Bij de archeologische opgravingen in de Ooststraat hebben onderzoekers een loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog en vier waterputten uit de Romeinse tijd gevonden. Projectleider-archeologe Marie Lefevere kwam de resultaten dinsdag voorstellen op een publieksmoment voor omwonenden.

Het archeologisch onderzoek dat sinds vorige maand bezig is, is het resultaat van vooronderzoek vorig jaar. Daarbij werden negen proefsleuven getrokken en aan de hand van die resultaten wordt nu verder onderzoek gevoerd. Hiervoor zijn zestig dagen uitgetrokken en de werken kosten tweehonderdduizend euro. “We hebben het terrein verdeeld in vijf putten”, legt archeologe Marie Lefevere uit. “We hebben al veel aardewerk, dakpannen en bouwmateriaal uit de tijd van de Romeinen - tweeduizend jaar geleden - gevonden. Donderdag of vrijdag starten we met de vijfde en dus laatste put.”

“We hebben ook waterkuilen tot 1,80 meter diep gevonden. Het is mogelijk dat dit water gebruikt werd om de muren van paalwoningen te beplakken met leem of zand. Waarschijnlijk hebben we ook een deel van een Romeinse spiegel gevonden, maar dat moeten we nog verder onderzoeken. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een spiegel zoals we die nu kennen. Het gaat om twee vlakke stukken brons.”

De vondsten zijn de zoveelste bevestiging dat Wervik wel degelijk de oudste nederzetting van het land is. Tongeren is de oudste stad. Wervik bestond vorig jaar al 2.050 jaar. Het onderzoek duurt normaal tot eind april, begin mei. De stad verkocht de gronden van het gewezen tweede voetbalterrein en een deel van het eerste terrein van Eendracht Wervik aan projectontwikkelaar Catteeu uit Lo-Reninge. Die wil er 48 woningen bouwen.