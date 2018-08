Rockband Bluelink stelt vandaag eerste ep voor 18 augustus 2018

Daags na Rock op het Plein is er vandaag op het groot podium op het Sint-Maartensplein 'Saterday Class-X'. Er zijn drie optredens. Om 18.30 uur mag de plaatselijk groep Bluelink de spits afbijten. Ondertussen bracht de band zijn eerste ep met vijf nummers uit en versterkte drummer Tars Valcke de rangen. Gwen Temperman, Glenn Dumortier, Nicolas Dehuysser en Steve Weemaels waren in juli vorig jaar toe aan hun eerste optreden. Opmerkelijk is alvast dat alle nummers in het West-Vlaams zijn.





Nadien volgt vanaf 20.30 uur The Soldier in the Underwoods. De bandleden komen uit Gent en spelen blues en country. Daarna brengt de band Pussy Willow vanaf 22.30 uur enkele pakkende rocknummers. (DBEW)