Rock op het Plein strikt Raymond van het Groenewoud 09 april 2018

De organisatoren van het gratis muziekfestival Rock op het Plein vrijdag 17 augustus hebben de eerste namen bekend gemaakt. Raymond van het Groenewoud wordt met zijn vele meezingers een topper op het groot podium op het Sint-Maartensplein. Raymond komt voor de derde keer naar Rock op het Plein. Dat gebeurde eerder al in 1999 en 2009.





Ook SONS is geboekt. Deze vierkoppige band uit Melsele speelt garagepunk. SONS won De Nieuwe Lichting op Studio Brussel staat momenteel op 1 in De Afrekening.





(DBEW)